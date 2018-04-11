Акции Facebook на фоне дачи показаний в Сенате США основателя соцсети Марка Цукерберга продемонстрировали самый высокий рост с апреля 2016 года. Цукерберг извинился в Сенате США за утечку данных пользователей соцсети Фото: EPA Такой показатель стал самым высоким для соцсети с апреля 2016 года, отметил телеканал CNN.Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, состояние главного исполнительного директора компании за день выросло на $2,7 млрд до $67 млрд.Цукерберг 10 апреля дал показания судебному и экономическому комитетам Сената США по делу об утечке данных пользователей соцсети и вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году."Мы недостаточно осознавали нашу ответственность, и это была большая ошибка. Моя ошибка, и мне очень жаль. Я запустил Facebook, я управляю им и отвечаю за то, что здесь происходит", – подчеркнул он. Скандал вокруг вероятной утечки данных пользователей Facebook разгорелся 19 марта. Телеканал Channel 4 News снял на скрытую камеру разговор с главой британской компании Cambridge Analytica Александром Никсом, который признался, что более 200 раз влиял на избирательные кампании по всему миру.Компания пыталась моделировать предпочтения пользователей соцсетей, показывая им релевантную политическую рекламу.Главный технический директор Facebook Майк Шрепфер утверждал, что доступными стали данные 87 млн человек. Cambridge Analytica распространила заявление, что получила информацию только о 30 млн юзеров.Цукерберг пообещал, что работу соцсети усовершенствуют для защиты личных данных пользователей.В Конгрессе США проверяют информацию о том, что данные пользователей Facebook накануне выборов 2016 года могли попасть в распоряжение российского "Агентства интернет-исследований" – "фабрики троллей". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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