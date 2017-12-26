По словам инженеров проекта, такие дороги смогут выдерживать даже грузовики

Так называемые "солнечные" дороги не только смогут заряжать электрокары беспроводным способом, но и обеспечивать информационную поддержку автономных транспортных средств, сообщает Electrec .

Дорога будет состоять из трех слоев: высокий - прозрачный бетон, средний - солнечные панели, которые смогут выдерживать большой вес, а нижний - создан для защиты солнечных батареи от влажной почвы.

По словам инженеров проекта, такие дороги смогут выдерживать даже грузовики.

Это уже не первая "солнечная дорога" в Китае, а инициатором были Нидерланды - в 2014 году там появилась велосипедная дорожка со встроенными фотоэлементами.