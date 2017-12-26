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В Китае строят дороги, заряжают электрокары
26.12.2017 16:52
В Китае строят дороги, заряжают электрокары
По словам инженеров проекта, такие дороги смогут выдерживать даже грузовики
В Китае полным ходом идет строительство дорог из прозрачного бетона со встроенными солнечными панелями, которые на ходу заряжают электромобили.
В Китае строят дороги, заряжают электрокары Фото: electrek.co

Так называемые "солнечные" дороги не только смогут заряжать электрокары беспроводным способом, но и обеспечивать информационную поддержку автономных транспортных средств, сообщает Electrec .

Дорога будет состоять из трех слоев: высокий - прозрачный бетон, средний - солнечные панели, которые смогут выдерживать большой вес, а нижний - создан для защиты солнечных батареи от влажной почвы.

По словам инженеров проекта, такие дороги смогут выдерживать даже грузовики.

Это уже не первая "солнечная дорога" в Китае, а инициатором были Нидерланды - в 2014 году там появилась велосипедная дорожка со встроенными фотоэлементами.

Напомним, что в  Китае для движения автомобилей была открыта новая автомагистраль G7 протяженностью почти 2,45 тыс км, которая обеспечивает прямое сообщение между столицей Пекином и крупнейшим городом в северо-западной части страны Урумчи.

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