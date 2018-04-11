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Украина может присоединиться к миротворческой миссии ООН в Мали
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11.04.2018 04:13
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Украина готова выделить несколько военных для работы в штабе
миротворческой операции в Мали, отметил постоянный представитель
при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко. "Голубые
каски" находятся в Мали с 2013 года Фото: EPA "Не первый месяц
существует идея поучаствовать в миротворческой операции в Мали. В
свое время ООН надеялась заполучить наш вертолетный отряд.
Существует ряд проблем в подготовке такого подразделения, поскольку
это не просто взять вертолет и полететь в Африку. Необходимо
переоснащение, и сегодня полноценной готовности нет. Мы готовы
выделить несколько человек для работы в штабе этой операции, чтобы
они начали подготовку к возможному более масштабному
участию", – отметил он.Ельченко напомнил, что в феврале
закончился вывод украинского подразделения из Либерии, однако
перебросить это вертолетное подразделение для участия в других
миссиях не так просто."Это упрощенный взгляд. Я тоже, честно
говоря, думал, а почему бы из Либерии не перебросить вертолеты,
например, в Мали. Но все не так просто. Либерия – страна с
очень влажным тропическим климатом, Мали – это пустыня. И
возникает масса новых технологических требований к вертолетной
технике. Не может вертолет, который летает в Либерии, прилететь в
Мали и продолжить работу там", – пояснил дипломат.Ельченко
отметил, что после возвращения из Либерии украинские вертолеты
проходят осмотр и ремонт."Я не исключаю, что из них будет создан
будущий отряд, который может быть задействован в Мали или другой
стране. Это реально, но требует времени", – подытожил он.На
территории Мали с 2013 года по решению Совета Безопасности
ООН находятся около 12 тыс. "голубых касок". Они
должны обеспечивать стабильность и отражать угрозы основным
населенным пунктам Мали, помогать в проведении диалога между
властями и северными территориями страны, где действуют
исламистские группировки.В 2017 году миротворцы несколько раз несли
потери из-за нападений боевиков.
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