Украина готова выделить несколько военных для работы в штабе миротворческой операции в Мали, отметил постоянный представитель при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко. "Голубые каски" находятся в Мали с 2013 года Фото: EPA "Не первый месяц существует идея поучаствовать в миротворческой операции в Мали. В свое время ООН надеялась заполучить наш вертолетный отряд. Существует ряд проблем в подготовке такого подразделения, поскольку это не просто взять вертолет и полететь в Африку. Необходимо переоснащение, и сегодня полноценной готовности нет. Мы готовы выделить несколько человек для работы в штабе этой операции, чтобы они начали подготовку к возможному более масштабному участию", – отметил он.Ельченко напомнил, что в феврале закончился вывод украинского подразделения из Либерии, однако перебросить это вертолетное подразделение для участия в других миссиях не так просто."Это упрощенный взгляд. Я тоже, честно говоря, думал, а почему бы из Либерии не перебросить вертолеты, например, в Мали. Но все не так просто. Либерия – страна с очень влажным тропическим климатом, Мали – это пустыня. И возникает масса новых технологических требований к вертолетной технике. Не может вертолет, который летает в Либерии, прилететь в Мали и продолжить работу там", – пояснил дипломат.Ельченко отметил, что после возвращения из Либерии украинские вертолеты проходят осмотр и ремонт."Я не исключаю, что из них будет создан будущий отряд, который может быть задействован в Мали или другой стране. Это реально, но требует времени", – подытожил он.На территории Мали с 2013 года по решению Совета Безопасности ООН находятся около 12 тыс. "голубых касок". Они должны обеспечивать стабильность и отражать угрозы основным населенным пунктам Мали, помогать в проведении диалога между властями и северными территориями страны, где действуют исламистские группировки.В 2017 году миротворцы несколько раз несли потери из-за нападений боевиков. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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