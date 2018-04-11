Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло, возглавлявший "Милан", " "и" ", объявил о завершении карьеры.

Об этом сам 71-летний специалист,передает со ссылкой на .

Фабио Капелло: "Клуб" Цзянсу Сунин "был моим последним опытом тренерской работы. Я сделал все, что хотел, я доволен тем, что сделал, и теперь я рад стать комментатором: в этой роли мы всегда побеждаем".

Капелло начал карьеру футбольного тренера в 1987 году. Он тренировал итальянские гранды "Милан", "" и "", испанский "", а также сборную Англии.

Итальянский специалист руководил сборной России с 2012 по 2015 годы. Под его руководством команда вышла в конец чемпионата мира 2014 года в Бразилии, однако выйти из группы не смогла.

После ряда неудачных выступлений росийськли сборной на отборочном этапе чемпионата Европы-2016 Капелло лишился своей должности.

С китайским "Цзянсу Сунин" Капелло начал работать 11 июня 2017 года. Контракт рассчитан на полтора года, зарплата специалиста составила 10 млн евро. В его тренерский штаб вошли также его соотечественники - Джанлука Дзамбротта и Кристиан Брокки. 28 марта 2018-го Капелло решил покинуть клуб из-за испорченных отношений с менеджментом. В трех стартовых туры первенства команда потерпела два поражения.

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