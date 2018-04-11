Литр топлива может подорожать до 5 грн. Из-за введения Укртатнафтой квот в отношении импорта нефтепродуктов в Украину.

"Кременчугский НПЗ может быть загружен на 4,5 миллионов тонн в год. При такой загрузке на пике потребления в августе-ноябре недостаток на рынке составит около 30 процентов от потребления - 200 тысяч тонн. По предложению Укртатнафты, на все дополнительные объемы, которые нужно завести, необходимо будет платить 30 процентов стоимости этих нефтепродуктов. Сегодня дизтопливо стоит 600 долларов за тонну, соответственно 30% - это 200 долларов за тонну, или 5 гривен за литр. Тогда будем импортировать из пошлиной, которая придаст ценам около 5 гривен на литре", - заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, передает со ссылкой на .

Он отметил, что в осенние месяцы пикового потребления Кременчугском НПЗ не удастся избежать дефицита. Поэтому украинские НПЗ не готовы обеспечить загрузку, которую запланировали.

"Падение переработки нефти в Украине обусловлено не ростом импорта, а отсутствием необходимых инвестиций в модернизацию НПЗ", - добавил Куюн.

В конце марта обратилась в Министерство экономразвития с требованием о проведении спецрасследование в отношении критического роста объемов нефтепродуктов импортного производства на отечественном топливном рынке. Предложение заключается в поэтапном введении квот и постепенном доведении доли нефтепродуктов одной страны до 30%. Предлагают делать это с мая 2018 года.

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