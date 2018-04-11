Для того, чтобы Великобритания присоединилась к военному ответу на применение химического оружия правительственными войсками в Сирии, нужно больше доказательств. Об этом, как сообщает The Times, британский премьер Тереза Мэй заявила в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, информирует

Премьер не согласилась провести быструю операцию в ответ, поскольку место предполагаемой химической атаки в Восточной Гуте готовы были посетить эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Ранее 9 апреля Трамп поставил очень жесткие временные рамки: он пообещал в течение 48 часов определить, как он ответит на очередную химатаку в Сирии, при этом он выразил уверенность, что за инцидент несут ответственность власти Сирии во главе с президентом Башаром Асадом, а также союзные с ним Россия и Иран.

Как сообщал авиакомпании получили предупреждение об угрозе ракетных ударов по Сирии.

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