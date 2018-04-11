Политтехнолог Петра Порошенко Олег советует не перекладывать всю ответственность на президента,передает со ссылкой на .

"Страна изменилась четыре года назад. И неправильно ответственность за все возлагать на президента. У Порошенко нет такой власти, как у Путина. Более того, у него нет такой власти, которая была у Януковича. И даже такой, которая была у Кучмы", - сказал он.

"Наверное, у Порошенко больше политических возможностей, чем у . И то, только потому, что модель конституционная та же. Единственное что, у была маленькая часть, которая не влияла на ситуацию в Верховной Раде. У Порошенко - большая часть. но она внутри коалиционна сама по себе. Там есть отдельная группа ". Не говоря о группе "еврооптимистов", которые в оппозиции к президенту", - добавил политтехнолог.

Оппозиция ослепленная борьбой с Порошенко. Когда Путин уже не самый большой враг Украины, а так себе

В условиях войны против Украины России "проще пакостить с середины страны", отметил он.

"Здесь широкие возможности. В отличие от авторитарной России Украина демократическая. А Москва еще со времен ее агрессии против Великого Новгорода научилась пользоваться преимуществами более демократического характера режима в соседних странах. Так они, погружаясь во внутриполитические процессы, захватили Псковскую республику, с Литвой так же воевали, в Польше похожее происходило. После Второй мировой войны Москва воспользовалась демократией в восточноевропейских странах, взяла их под свой контроль. И тоже самое она сейчас делает в Украине", - продолжил Медвед в.

"Нет оснований говорить, что любая оппозиционная активность генерируется Москвой. Но украинская оппозиция, когда планирует свои действия, должна была учитывать внешние обстоятельства. Как оппозиция они должны бороться с Порошенко, Гройсманом. Но понимать, что все-таки где-то есть предел, который можно было переходить, если бы страна не была в состоянии войны.

Немножко оппозиция ослепленная борьбой с Порошенко... Когда Путин уже не самый большой враг Украины, а так себе", - сказал он.

Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.

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