В Украине готовится к запуску поезд “четырех столиц”, который будет курсировать по маршруту Киев — Минск — Вильнюс — Рига. Об этом сообщает со ссылкой на Facebook-страницу замминистра инфраструктуры Юрия Лавренюка.

“Поезду „четырех столиц“ быть. Тарифный совет МИУ принял решение о внесении изменений в Тарифы на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в международном сообщении. Министр инфраструктуры Владимир Омелян подписал соответствующий приказ, который направлен в Министерство юстиции на государственную регистрацию”, — отметил чиновник.

Лавренюк уточнил, что “Укрзализныця” уже закупила у Крюковского вагоностроительного завода 28 новых пассажирских вагонов.

“Стоимость билета в купейном вагоне в Ригу будет составлять около 1855 грн. (59 евро). Ну чем не железнодорожный „лоу-кост“?”, — добавил замминистра.

Как сообщал Мининфраструктуры предлагает выделить 10 млрд грн на строительство региональных аэропортов.

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