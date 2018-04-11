Телеведущий Владимир Познер заверил, что его интервью с бывшим министром обороны США Уильямом Перри "выйдет в эфир, но позже". Познер: Руководство "Первого канала" сочло, что программа будет звучать диссонансом Фото: EPA Телеведущий Владимир Познер рассказал изданию, что программа "выйдет в эфир, но позже", не уточнив, когда именно это произойдет.Интервью планировали показать 9 апреля. Анонс на сайте Познера удалили, но его копия сохранилась в кэше Google."Руководство "Первого канала" сочло, что с учетом бомбардировки и обвинений в использовании химоружия режимом Асада (президент Сирии Башар Асад. – ) эта программа будет звучать диссонансом", – пояснил Познер.Перри занимал пост министра обороны США в 1994–1997 годах. Он работал в администрации президента США Билла Клинтона.7 апреля волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.8 апреля президент США Дональд Трамп назвал Асада "животным", отметив, что за химическую атаку также несут ответственность Иран и Россия.В ближайшее время США должны принять решение об ответе на случай в Думе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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