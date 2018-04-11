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Из-за химатаки в Сирии российский "Первый канал" снял с эфира программу "Познер" с бывшим министром обороны США
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11.04.2018 04:45
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Телеведущий Владимир Познер заверил, что его интервью с бывшим
министром обороны США Уильямом Перри "выйдет в эфир, но позже".
Познер: Руководство "Первого канала" сочло, что программа будет
звучать диссонансом Фото: EPA Телеведущий Владимир Познер рассказал
изданию, что программа "выйдет в эфир, но позже", не уточнив, когда
именно это произойдет.Интервью планировали показать 9 апреля. Анонс
на сайте Познера удалили, но его копия сохранилась в кэше
Google."Руководство "Первого канала" сочло, что с учетом
бомбардировки и обвинений в использовании химоружия режимом Асада
(президент Сирии Башар Асад. – ) эта программа будет
звучать диссонансом", – пояснил Познер.Перри занимал пост
министра обороны США в 1994–1997 годах. Он работал в администрации
президента США Билла Клинтона.7 апреля волонтеры и спасатели
сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с
химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в
результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.8 апреля президент
США Дональд Трамп назвал Асада "животным", отметив, что за
химическую атаку также несут ответственность Иран и Россия.В
ближайшее время США должны принять решение об ответе на случай в
Думе.
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