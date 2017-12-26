С момента распада СССР в России все еще остались те, кто до сих пор скучает по советским временам, пишет со ссылкой на .

Согласно социологических опросов, их количество достигает 58%, при этом каждый четвертый россиянин (25%) подобных чувств не испытывает, не могли определиться с ответом только 16% респондентов.

Расстроены "разрушенной экономической системой" 54%, утверждают, что "люди потеряли чувство принадлежности к великой державе" - 36%, рост взаимного недоверия отметили 34 %, изменение отношений между родственниками и друзьями - 25%, сложность в путешествиях почувствовали 15%.

При этом, пользователи намекают: мол, Россия во времена Путина ничем не лучше, изменилось на самом деле очень мало, просто люди ностальгируют за прошлым, которое на самом деле принесло только единую отлаженную систему. И реалии в ней не слишком положительные – постоянный недостаток товаров, отсутствие понятия свободы как такового и многое другое.

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