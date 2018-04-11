Неизвестные напали на работников "Укрпочты" и похитили у них около 200 тыс. грн близко села Острая Могила Ставищенского района Киевщины.

Деньги предназначались для выплаты пенсий. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"Дерзкое разбойное набег на начальника передвижного отделения связи "Укрпочты" и водителя, которые на легковом автомобиле перевозили деньги для выплаты пенсий гражданам, совершила группа неизвестных вооруженных человек. Злоумышленники подрезали автомобиль служащих. Использовав слезоточивый газ, похитили у них около 200 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Нападавшие подожгли один из своих автомобилей и скрылись с места происшествия. Вследствие этого также сгорела машина "Укрпочты". На территории области введен оперативный план "Сирена". На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство полиции Киевской области под председательством начальника Главного управления,передает со ссылкой на .

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