В азербайджанском Баку завтра стартует европейское первенство по прыжкам на батуте. Об этом сообщает НОК Украины, передает

Украину на престижном старте представлят 16 спортсменов, которые на днях завершили свой тренировочный сбор в Одессе:

Взрослые — Дмитрий Собакар, Николай Просторов, Антон Давыденко, Артем Савченко, Наталья Москвина, Светлана Малькова, Диана Ключник, Диана Тувакбаева.

Юниоры — Евгений Православный, Никита Иванский, Василий Ляховский, Сергей Копылов, Мария Никанорова, Екатерина Кулешова, Татьяна Кукнерик и Татьяна Ивченко.

Спортсмены будут разыгрывать комплекты наград как в индивидуальных, так и в синхронных прыжках.

Отметим, что соревнования, которые продлятся до 15 апреля, состоятся между взрослых и юниоров.

Кроме того добавим, чемпионат Европы станет отборочным турниром для участия во II Европейских играх-2019 и III Юношеских Олимпийских играх-2018.

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