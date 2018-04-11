|Шестнадцать украинских батутистив будут бороться за медали чемпионата Европы
|11.04.2018 05:05
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В азербайджанском Баку завтра стартует европейское первенство по прыжкам на батуте. Об этом сообщает НОК Украины, передает
Украину на престижном старте представлят 16 спортсменов, которые на днях завершили свой тренировочный сбор в Одессе:
Взрослые — Дмитрий Собакар, Николай Просторов, Антон Давыденко, Артем Савченко, Наталья Москвина, Светлана Малькова, Диана Ключник, Диана Тувакбаева.
Юниоры — Евгений Православный, Никита Иванский, Василий Ляховский, Сергей Копылов, Мария Никанорова, Екатерина Кулешова, Татьяна Кукнерик и Татьяна Ивченко.
Спортсмены будут разыгрывать комплекты наград как в индивидуальных, так и в синхронных прыжках.
Отметим, что соревнования, которые продлятся до 15 апреля, состоятся между взрослых и юниоров.
Кроме того добавим, чемпионат Европы станет отборочным турниром для участия во II Европейских играх-2019 и III Юношеских Олимпийских играх-2018.