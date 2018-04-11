Украины Павел Климкин 11-12 апреля совершит официальный визит в Македонию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы .

"11-12 апреля министр иностранных дел Украины Павел Климкин осуществит официальный визит в Республику Македония. В Скопье Павел Климкин встретится с высшим руководством страны и проведет переговоры с македонским коллегой Николой Димитровым", - говорится в сообщении.

Как отмечается, целью визита является обсуждение подготовки очередного заседания Межправительственной украинско-македонской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества и двустороннего комитета по имплементации Соглашения о свободной торговле между странами, передает со ссылкой на .

Также будет обсуждаться подготовка к заключению соглашения о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан двух государств.

Напомним, 15 марта 2018 года президент Украины подписал приказ №65/2018 о введении на один год безвизового режима въезда в Украину и транзита для граждан Республики Македония.

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