Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказала президенту США Дональду Трампу в нанесении совместного удара по Сирии

Об этом сообщает газета The Times.

Сообщается, что разговор между лидерами стран состоялся во вторник, 10 апреля. По данным издания, Трамп предложил Мэй нанести общий военный удар по войскам президента Сирии Башара Асада в ответ на предполагаемое использование химического оружия в Думе.

Британский ремьер ответила Трампу отказом. По ее мнению Мэй, сторонам необходимо дождаться доказательств химатаки в Сирии.

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