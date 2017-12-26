В Украине стартовала выдача январских пенсий в почтовых отделениях, однако выплаты таким образом смогут получить не все пенсионеры.

Об этом представительница Пенсионного фонда Елена Гавриш сообщила в комментарии газете «Знамя индустрии», информирует еizvestia.com.

По ее словам, пенсии до 27 декабря получат те люди, у которых начисление прописано до 4 января. Также за три дня до Нового года повезет и тем, у кого пенсия назначена на 5 января.

28 декабря получат пенсии те, кто получает их обычно 6 и 7 января, а 29 декабря пройдут выплаты за 8 января.

Кроме того, банки также начали зачисления украинцам, которые обычно получает пенсии с 4 по 13 января. Выплаты они получат до конца текущего месяца.

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«Остальные пенсионеры получат свои пенсии в январе. Те, кому положено их получить 9 января, получат 9 января и так далее, согласно графику и датам выплат», – резюмировала Гавриш.

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