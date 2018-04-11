10 апреля на Майдане Независимости пассажиры троллейбуса разбили лобовое стекло на неправильно припаркованном автомобиле.

Автомобиль Хонда водителя из Закарпатья был припаркован на развороте габаритного транспорта, передает со ссылкой на .

"Уважаемые гости столицы. не так прекрасен, как поля и горы Закарпатья, и если там почему-то не стоят авто, наверное, на то есть причины", - сказал Антонов.

Власти будут штрафовать водителей и будет эвакуировать авто. Мэр заявил, что бросать авто на улице под знаком "парковка запрещена" будет очень дорого.

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