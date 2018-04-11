Мировым авиаперевозчикам сообщили о новых правилах полетов в средиземноморском регионе. Самолетам придется придерживаться новых норм в связи с возможным применением ракетного вооружения по целям в Сирии. Об этом 10 апреля сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на свои источники.

— Сетевой управляющий операционный центр (NMOC), расположенный в Брюсселе предупредил авиакомпании о необходимости потенциального дополнительного пересмотра маршрутов и воздушных коридоров рейсов в средиземноморском регионе в связи с возможным обострением конфликта в Сирии и нанесением ударов по наземным целям, что расценивается как потенциальная угроза гражданской авиации, — рассказал собеседник агентства.

9 апреля состоялось экстренное заседание Совбеза ООН из-ха химтаки на Восточную Гуту официально погибли 11 человек, а по неофициальным данным — 150 людей. Президент США Дональд Трамп раскритиковал власти России, Ирана и сирийского президента Башара Асада в связи с этими событиями и заявил, что примет решение о мерах в течение следующих 24-48 часов.

Тем временем президент США Дональд Трамп решил отменить свой визит в Перу. Вместо этого американский руководитель сосредоточится на конфликте, который происходит в Сирии.

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