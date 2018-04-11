“Черкасские Обезьяны” повели в полуфинальной серии с МБК “Николаевом”, выиграв стартовую встречу на домашнем паркете, передает со ссылкой на сайт “Обезьян”.

“Обезьяны” начали матч в своем фирменном стиле. Хозяева играли в атаке раскованно, разнообразно и командно, быстро реализовав 6 из 8 трехочковых и набрав 28 очков стартовой десятиминутку. Однако к концу четверти команда Михельсона дала сбой, промахнувшись три подряд дальних за последние 15 секунд четверти, а “корабелы” к этому времени сумели сократить отставание до 6 очков.

Как оказалось, всплеск в игре гостей был эпизодическим. Черкасщане продолжили гнуть свою линию во второй четверти и в итоге перед большим перерывом получили 13 очков преимущества. Следующую часть хозяева начали с рывка 8:0, который дал “Обезьянам” рекордные в этом матче 20 очков преимущества. Полях отреагировал тайм-аутом, после которого Давидюк ответил двумя точными трехочковыми, однако отрыв хозяев никуда не делся.

Подопечные Михельсона продолжали активно двигать мяч в атаке, раз за разом выводя своих снайперов на открытые броски, а те, в свою очередь, не подводили. В результате “Черкасские Обезьяны” получили довольно уверенную победу в стартовом матче полуфинальной серии с МБК “Николаев” — 91:78.

“Черкасские Обезьяны”: Кобец 20 очков, Дэвис 16 + 8 подборов + 3 передачи + 2 перехвата, Конев 12 + 5 подборов + 3 передачи, Бояркин 12 + 4 передачи + 3 перехвата, Ткаченко 10 + 5 подборов, Кольченко 9.

МБК “Николаев”: Кушниров 14 очков + 11 подборов, Давидюк 12 Онуфриев 11 Аникиенко 9 + 5 подборов.

Добавим, что второй матч серии команды проведут также в Черкассах — поединок состоится в четверг 12 апреля.

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