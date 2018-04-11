|Украинцы больше всего среди иностранцев купили земель в Польше
|11.04.2018 06:06
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В прошлом году украинцы стали лидерами по покупке иностранцами земель в Польше.
В министерстве внутренних дел и администрации Польши сообщили, что в 2017-м иностранцы получили 224 разрешения на приобретение 270 земельных участков общей площадью почти 23 га, передает со ссылкой на .
В 2017 году граждане Украины получили 134 разрешения на покупку земли на территории Польши. Это почти 50% разрешений, выданных физическим лицам.
Для покупки земли, в том числе и сельскохозяйственных угодий, необходимо получить согласие в Польши.
Около 62% украинских трудовых мигрантов планируют работать в Польше. 11% из них рассчитывают остаться там навсегда. По прогнозам Нацбанка Польши, до конца 2020 года на польский рынок труда будет приезжать 200-300 тыс. украинцев ежегодно.