|Ударная группа ВМС США отправляется к Сирии
|11.04.2018 06:11
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Ударная группа американских боевых кораблей во главе с авианосцем Harry S. Truman 11 апреля покинет базу Норфолк в штате Вирджиния и отправится в сторону Европы и Ближнего Востока.
Об этом сообщает Stars & Stripes.
Отмечается, что ударная группа направляется к берегам Сирии.
Общая численность экипажей кораблей превышает 6 500 человек.
Кроме флагмана, в группу входят ракетный крейсер Normandy и ракетные эсминцы Arleigh Burke, Bulkeley, Forrest Sherman и Farragut.
Эсминцы Jason Dunham и The Sullivans присоединятся позже.
На определенном этапе к ударной группе присоединится немецкий фрегат Hessen.
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