Погода, Новости, загрузка...
Ударная группа ВМС США отправляется к Сирии
11.04.2018 06:11

Ударная группа американских боевых кораблей во главе с авианосцем Harry S. Truman 11 апреля покинет базу Норфолк в штате Вирджиния и отправится в сторону Европы и Ближнего Востока.

 

Об этом сообщает Stars & Stripes.

Отмечается, что ударная группа направляется к берегам Сирии.

Общая численность экипажей кораблей превышает 6 500 человек.

Кроме флагмана, в группу входят ракетный крейсер Normandy и ракетные эсминцы Arleigh Burke, Bulkeley, Forrest Sherman и Farragut.

Эсминцы Jason Dunham и The Sullivans присоединятся позже.

На определенном этапе к ударной группе присоединится немецкий фрегат Hessen.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить