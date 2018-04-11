Ударная группа американских боевых кораблей во главе с авианосцем Harry S. Truman 11 апреля покинет базу Норфолк в штате Вирджиния и отправится в сторону Европы и Ближнего Востока. Об этом сообщает Stars & Stripes. Отмечается, что ударная группа направляется к берегам Сирии. Общая численность экипажей кораблей превышает 6 500 человек. Кроме флагмана, в группу входят ракетный крейсер Normandy и ракетные эсминцы Arleigh Burke, Bulkeley, Forrest Sherman и Farragut. Эсминцы Jason Dunham и The Sullivans присоединятся позже. На определенном этапе к ударной группе присоединится немецкий фрегат Hessen. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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