На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,97 грн/долл., передает со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 11 апреля установлены на таком уровне:

25,975527 грн за доллар;

32,108349 грн за евро;

0,416480 грн за российский рубль;

36,828681 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 10 апреля, курс доллара и рубля снизился, евро и фунту стерлингов наоборот - вырос.

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