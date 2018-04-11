|Официальный курс гривны установлен на уровне 25,97 грн/доллар
|11.04.2018 06:13
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На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,97 грн/долл., передает со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 11 апреля установлены на таком уровне:
25,975527 грн за доллар;
32,108349 грн за евро;
0,416480 грн за российский рубль;
36,828681 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 10 апреля, курс доллара и рубля снизился, евро и фунту стерлингов наоборот - вырос.
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