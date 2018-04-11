Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, что ей требуется больше доказательств для военного ответа на химическую атаку в Сирии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Times.

"Тереза Мэй вчера заявила президенту Дональду Трампу, что Британии нужно больше доказательств химической атаки, которую осуществил режим Асада, прежде чем присоединяться к военному удару по Сирии", - говорится в сообщении.

Премьер не согласилась провести быструю ответную операцию, поскольку место предполагаемой химической атаки в Восточной Гуте готовы были посетить эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Напомним, о химической атаке 7 апреля в сирийском городе Дума сообщили несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, однако все они приводили разные данные о жертвах. По разным данным, после атаки погибли от 70 до 75 человек, еще около тысячи пострадали.

Предполагают, что жертв могло быть гораздо больше. У некоторых пострадавших наблюдались симптомы, характерные для поражения хлором или нервно-паралитическим газом.

Сообщалось, что вертолет сбросил в Думе бомбу, которая якобы содержала зарин. При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации ("Евроконтроль") предупредила авиакомпании в связи с риском возможных авиационных и ракетных ударов по Сирии в течение 72 часов. Об этом сообщает Reuters.

"Евроконтроль" отметил, что в этот период вероятно использование ракет класса "воздух-земля" и/или крылатых ракет. а также вероятных сбоев в работе радионавигационного оборудования.

"Необходимо уделять особое внимание планированию летных операций в районе Восточного Средиземноморья/Никосии", - говорится в уведомлении.

Reuters отмечает, что предупреждение "Евроконтроля" основано на документе Европейского агентства по безопасности полетов (EASA).

Российские боевые самолеты совершили пролет над французским фрегатом Aquitaine в Средиземном море, сообщает издание Ouest France со ссылкой на представителей ВМС Франции.

Инцидент, по данным издания, произошел в минувшие выходные, пролет осуществили Су-24 и Су-30, при этом на их борту находилось оружие. Представители ВМС Франции назвали маневры российских самолетов "агрессивными", выразив мнение, что они были опасными.

В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.

Как сообщает Ouest France, фрегат Aquitaine в настоящее время сопровождает американский эсминец USS Donald Cook, вооруженный крылатыми ракетами "Томагавк". Ранее СМИ сообщили, что к берегам Сирии направляются два американских корабля — USS Donald Cook и USS Porter.

По данным турецкой газеты Hurriyet, корабль USS Donald Cook по пути следования сопровождали российские самолеты. В Пентагоне отказались разглашать местоположение эсминца.

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