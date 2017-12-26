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Колесников: Ахметов добродушный, иногда излишне сентиментальный человек и для политики не годится
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26.12.2017 16:57
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Бизнесмен Ринат Ахметов является человеком слова, а в украинской
политике это не принято. Об этом в интервью основателю издания
"ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил экс-вице-премьер Украины, прежний
нардеп от Партии регионов Борис Колесников. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Колесников об Ахметове: При
всем большом бизнесе, который он системно создавал много лет, он
человек абсолютно кроткий Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "При
всем большом бизнесе, который он системно создавал много лет, он
человек абсолютно кроткий, иногда излишне сентиментальный и для
политики точно не годится, потому что Ахметов – человек слова.
В украинской политике это не принято", – сказал Колесников.В
августе платформа для работы с открытыми данными OpenDataBot
информировала, что Ахметов владеет наибольшим количеством фирм
в Украине – в государственных реестрах на него оформлены
303 компании.Согласно рейтингу журнала "Новое Время" и
инвестиционной компании Dragon Capital, обнародованному 26
октября, Ахметов является самым богатым
украинцем – его состояние оценивается в $6,9 млрд.
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