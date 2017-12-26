Бизнесмен Ринат Ахметов является человеком слова, а в украинской политике это не принято. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил экс-вице-премьер Украины, прежний нардеп от Партии регионов Борис Колесников. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Колесников об Ахметове: При всем большом бизнесе, который он системно создавал много лет, он человек абсолютно кроткий Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "При всем большом бизнесе, который он системно создавал много лет, он человек абсолютно кроткий, иногда излишне сентиментальный и для политики точно не годится, потому что Ахметов – человек слова. В украинской политике это не принято", – сказал Колесников.В августе платформа для работы с открытыми данными OpenDataBot информировала, что Ахметов владеет наибольшим количеством фирм в Украине – в государственных реестрах на него оформлены 303 компании.Согласно рейтингу журнала "Новое Время" и инвестиционной компании Dragon Capital, обнародованному 26 октября, Ахметов является самым богатым украинцем – его состояние оценивается в $6,9 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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