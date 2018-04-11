Решение Германии противоречит некоторым решениям Европейского союза и приведет к стратегическим потерям.

Европейский Союз понесет стратегические потери из-за строительства «Северного потока-2», информирует svodka.net.

Об этом заявил прежний министр обороны Украины Анатолий Гриценко в эфире телеканала NewsOne, прокомментировав договоренность канцлера Германии Ангелы Меркель с лидером РФ Владимиром Путиным по реализации проекта газопровода.

«Меркель и ее правительство дали согласие на строительство «Северного потока-2″, иначе это решение бы не приняли. Меркель знала, что из-за строительства газопровода Украина понесет экономические потери. Это было решение Германии. Оно не совпадает с нашими интересами», — рассказал Гриценко.

Он подчеркнул, что решение Германии противоречит некоторым решениям Европейского союза и приведет к стратегическим потерям.

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«Оно противоречит нашим интересам и некоторым решениям Европейского союза. ЕС теряет стратегически, а Путин пьет шампанское», — добавил Гриценко.

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