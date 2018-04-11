Четыре года назад за 17 минут правоохранители уничтожили проект "Харьковская народная республика".

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Тогда Харьков был наполнен агрессивными молодыми людьми, которые уничтожали все на своем пути. От них пострадала местная телестудия и магазины, рассказывает министр внутренних дел .

Харьков удалось спасти от создания еще одной "народной республики" лишь благодаря решительным действиям, добавил он.

8 апреля 2014 года было принято решение штурмовать Харьковскую облгосадминистрацию, чтобы освободить ее от сепаратистов,передает со ссылкой на .

"Мы решились на штурм. Мы не могли представить, как это стрелять в людей. Еще не отошли от страшных смертей на Майдане. На весь штурм понадобилось 17 минут. Задержали 74 человека. Это также было беспрецедентно", - сказал министр.

Операцию выполняли бойцы "Ягуар".

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