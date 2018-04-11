|Сеул рассчитывает на международную поддержку процесса денуклеаризации Кореи
|11.04.2018 06:29
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Поддержка международным сообществом критически важна для процесса денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил в среду министр объединения Республики Корея Чо Мин Ген в ходе встречи с послом Великобритании в Сеуле Саймоном Смитом, информирует
"Южнокорейское правительство считает, что сотрудничество в рамках международного сообщества крайне важно для решения ядерной проблемы Пхеньяна и нормализации межкорейских отношений", - отметил Чо Мин Ген. Он выразил надежду, что Великобритания, которая также имеет свое посольство в КНДР, предоставит активную поддержку этому процессу.
Смит в свою очередь подчеркнул, что Лондон продолжит поддерживать мирные инициативы Сеула.
Как сообщал по информации СМИ руководитель КНДР обсудил с членами правящей партии возможных переговорах с США.
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