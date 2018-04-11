Такое сообщение сделало Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США.

В управлении узнали о трансляции после 6 февраля, когда SpaceX запустила на орбиту ракету-носитель Falcon Heavy с электромобилем-космонавтом Tesla. В результате NOAA строго запретило управлению SpaceX осуществлять трансляцию запусков.

Ближайшие три месяца пользователи Сети не смогут наблюдать онлайн-запуски ракет компании, поскольку американские законы не предусматривают получение лицензии за короткое время.

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