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Илон Маск нарушил закон, решив транслировать запуск своих ракет
11.04.2018 06:32
Илон Маск нарушил закон, решив транслировать запуск своих ракет Американское правительство сообщило о том, что компания SpaceX нарушает закон, который обязывает получать специальные лицензии на фотографии и видеозаписи с околоземной орбиты.

Такое сообщение сделало Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США.

В управлении узнали о трансляции после 6 февраля, когда SpaceX запустила на орбиту ракету-носитель Falcon Heavy с электромобилем-космонавтом Tesla. В результате NOAA строго запретило управлению SpaceX осуществлять трансляцию запусков.

Ближайшие три месяца пользователи Сети не смогут наблюдать онлайн-запуски ракет компании, поскольку американские законы не предусматривают получение лицензии за короткое время.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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