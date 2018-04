The National Interest назвало оружие России против США в Сирии США, отмечает американский журнал, могут ударить по позициям в Сирии крылатыми ракетами Tomahawk или AGM-86B. The National Interest назвало оружие, которое США и Россия могут применить в случае военного столкновения в Сирии, информирует svodka.net. США, отмечает американский журнал, могут ударить по позициям в Сирии крылатыми ракетами Tomahawk или AGM-86B. Для атак также могут использоваться бомбардировщики B-2 Spirit и истребители F-22 Raptor. В The National Interest полагают, что российские зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400 не в состоянии перехватить американское оружие. Россия по американским позициям может ударить крылатыми ракетами Х-101, переносимыми бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160, или ракетами «Калибр» морского базирования. В апреле 2018 года американский эсминец Donald Cook, оснащенный 60 ракетами Tomahawk, подошел на расстояние в 100 километров к сирийскому городу Тартус. Читайте: знаток пояснил, как Украина пострадает от торговой войны США с Китаем Президент США Дональд Трамп в апреле 2018 года предупредил о скором важном решении Белого дома в отношении организаторов химической атаки в Сирии, ответственность за которую Соединенные Штаты возложили на Россию. Впоследствии постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что США предупреждены о серьезных последствиях в случае удара по Сирии.



