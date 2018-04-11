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В чому причина? Гурт The Hardkiss покинув один з учасників (ФОТО)
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11.04.2018 06:37
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Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна днями опублікувала у мережі
звернення до шанувальників розповівши, що їх колектив покидає один
з учасників - гітарист Роман Скоробагатько.
Як виявилося, гітарист вирішив змінити вид діяльності і зайнятись
студійною роботою.
– пояснила Юлія Саніна.
Кожна людина має право рости і розвиватися в тому напрямку, який
йому близький. Наш друг і колега Роман Скоробагатько далі вирішив
займатися цікавим для себе напрямом – студійною роботою. Роман йде
з основного складу The Hardkiss, але продовжує грати концерти з
групою як сесійний музикант
Привет друзья!:)
Каждый человек вправе расти и развиваться в том направлении,
которое ему близко. Наш друг и коллега Роман Скоробагатько дальше
решил заниматься интересным для себя направлением — студийной
работой. Роман уходит из основного состава The HARDKISS, но
продолжает играть концерты с группой как сессионный музыкант.
Допис, поширений Юлия Санина (@the_hardkiss) 9 Кві 2018 р. о 4:22
PDT
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