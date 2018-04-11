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В чому причина? Гурт The Hardkiss покинув один з учасників (ФОТО)
11.04.2018 06:37
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Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна днями опублікувала у мережі звернення до шанувальників розповівши, що їх колектив покидає один з учасників - гітарист Роман Скоробагатько.

Як виявилося, гітарист вирішив змінити вид діяльності і зайнятись студійною роботою.


Кожна людина має право рости і розвиватися в тому напрямку, який йому близький. Наш друг і колега Роман Скоробагатько далі вирішив займатися цікавим для себе напрямом – студійною роботою. Роман йде з основного складу The Hardkiss, але продовжує грати концерти з групою як сесійний музикант
– пояснила Юлія Саніна.

Привет друзья!:) Каждый человек вправе расти и развиваться в том направлении, которое ему близко. Наш друг и коллега Роман Скоробагатько дальше решил заниматься интересным для себя направлением — студийной работой. Роман уходит из основного состава The HARDKISS, но продолжает играть концерты с группой как сессионный музыкант.

Допис, поширений Юлия Санина (@the_hardkiss) 9 Кві 2018 р. о 4:22 PDT


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