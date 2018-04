Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна днями опублікувала у мережі звернення до шанувальників розповівши, що їх колектив покидає один з учасників - гітарист Роман Скоробагатько.



Як виявилося, гітарист вирішив змінити вид діяльності і зайнятись студійною роботою.





Кожна людина має право рости і розвиватися в тому напрямку, який йому близький. Наш друг і колега Роман Скоробагатько далі вирішив займатися цікавим для себе напрямом – студійною роботою. Роман йде з основного складу The Hardkiss, але продовжує грати концерти з групою як сесійний музикант – пояснила Юлія Саніна.



Привет друзья!:) Каждый человек вправе расти и развиваться в том направлении, которое ему близко. Наш друг и коллега Роман Скоробагатько дальше решил заниматься интересным для себя направлением — студийной работой. Роман уходит из основного состава The HARDKISS, но продолжает играть концерты с группой как сессионный музыкант. Допис, поширений Юлия Санина (@the_hardkiss) 9 Кві 2018 р. о 4:22 PDT

