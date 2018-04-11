Украина и Германия договорились о проведении совместного бизнес-форума. Об этом сообщил президент Украины в ходе пресс-конференции по результатам встречи с канцлером Германии Ангелой , сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы действительно достигли и с канцлером, и с министром иностранных дел (Германии, - ред.), во время моей встречи, договоренности относительно мощной правительственной делегации Германии, которая должна посетить Украину в ближайшее время, проведении мощного бизнес-форума, который будет помогать расширению инвестиций", - заявил Порошенко.

В свою очередь, добавила, что в ходе встречи с Порошенко была достигнута договоренность о визите в Украину ряда государственных секретарей,передает со ссылкой на .

"У нас состоится украинско-немецкий экономический форум, где мы будем углублять наше двустороннее сотрудничество", - сообщила .

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Германия договорились об усилении межпарламентского сотрудничества.

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