Ночью во вторник, 26 декабря, в провинции Газни, расположенной в центральной части Афганистана, боевики "Талибана" казнили пятерых путешественников. Об этом сообщает DW .

Представители местных властей сообщили, что радикалы остановили транспорт, на котором ехали путешественники, затем вытащили их оттуда и расстреляли.

Пока нет информации о личности погибших. Также сообщается, что представитель исламистского движения "Талибан" заявил, что террористическая организация берет на себя ответственность за атаку, и утверждает, что пятеро убитых мужчин являлись солдатами.

Известно, что боевики, ведущие борьбу с правительством Афганистана, обустроили нелегальные "пропускные пункты" на подконтрольных им территориях. В течение последних двух лет они похитили сотни путешественников, десятки - убили.

Как сообщал Mignews.com.ua, в воскресенье, 25 декабря, в центре столицы Афганистана - Кабуле произошел взрыв террориста-смертника , в результате чего погибло не менее шести человек.

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