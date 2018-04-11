«Большинство медиков скептически воспринимают сериалы и фильмы о врачах. В то же время, просмотр сериалов может быть не просто приятным занятием, а и полезным форматом обучения. Герои медицинских сериалов используют не только популярные разговорные фразы, а и пользуются медицинской терминологией, ведут диалоги с пациентами и тому подобное. Постепенно вы запомните много новых слов и фраз, а также научитесь быстро ориентироваться, о чем говорится из контекста», – сказано в пресс-службе Минздрава в Facebook.

Далее предлагается список зарубежных сериалов. Первым из них студентам посоветовали «Доктор Хаус». Стоит отметить, что к каждому сериалу в пресс-службе дали описание. Кроме того, в список вошли: «Анатомия Грей», «Скорая помощь», «Клиника», «Сестра Джеки», «Части тела», «Доктор Мартин».

Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль возмутился предложению Минздрава смотреть сериалы.

«Минздрав на полном серьезе советует медикам смотреть медицинские сериалы, которые могут быть «не просто приятным занятием, а и полезным форматом обучения». А что — классная идея! Составляет кто-то экзамен по эндокринологии и переводит 12-й случай третьего сезона «Доктора Хауса». После окончания вуза такой медик пропишет больному от давления третью серию «Скорой помощи». Для поднятия жизненного тонуса будут давать флешку с «Медсестрой Джекки», а особенно тяжелым больным скинут ссылки на сериал «Реанимация», – заявил Москаль с сарказмом.

Он предложил представителям Минздрава «метод нетрадиционного лечения» в связи с подобным предложением.

«Я тут вспомнил один старый стишок: «И пришел к Айболиту Барбос: «Меня курица клюнула в нос!» Вас там в Минздраве — действительно курица клюнула в одно место? Так рекомендую нетрадиционное лечение — возьмите на вооружение шприц с «Кавказской пленницы», а затем посмотрите «Пролетая над гнездом кукушки», – возмутился губернатор Закарпатья.

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