|В соцсетях смеются над новым бюстом Юрия Гагарина, который появился в Сербии (фото)
|11.04.2018 06:48
|
Соответствующие снимки появились в Twitter.
Пользователей рассмешили необычные размеры памятника. Так, сам бюст имеет намного меньшие размеры по сравнению с массивным постаментом. Авторов памятника тут же раскритиковали в интернете. Комментаторы не преминули заметить, что вероятно внутри постамента скрывается остальная часть памятника — «тело» Гагарина.
«Насколько нужно быть ненормальным, чтобы спроектировать постамент в десять раз больше, чем крошечная голова, и насколько нужно быть ненормальным, чтобы допустить его установку!» «Рождение Гагарина», «Вижу, что послужило источником вдохновения для памятника Юрию Гагарину. Они скопировали средневековое устройство для пыток, железную деву», — комментируют они.
Источник
Поделитесь статьей с друзьями