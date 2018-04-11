Соответствующие снимки появились в Twitter.

Пользователей рассмешили необычные размеры памятника. Так, сам бюст имеет намного меньшие размеры по сравнению с массивным постаментом. Авторов памятника тут же раскритиковали в интернете. Комментаторы не преминули заметить, что вероятно внутри постамента скрывается остальная часть памятника — «тело» Гагарина.

«Насколько нужно быть ненормальным, чтобы спроектировать постамент в десять раз больше, чем крошечная голова, и насколько нужно быть ненормальным, чтобы допустить его установку!» «Рождение Гагарина», «Вижу, что послужило источником вдохновения для памятника Юрию Гагарину. Они скопировали средневековое устройство для пыток, железную деву», — комментируют они.

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