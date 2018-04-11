Если Россия откроет ответный огонь по американским военным, то это означает начало Третьей Мировой войны.

Об этом на своей странице в ФБ написал Александр Тверской.

Россия, конечно же, не причастна к химическим атакам в Сирии. Именно следовательно она несколько часов назад и уже не в первый раз заблокировала резолюцию ООН по расследованию химической атаки, информирует svodka.net.

Тем временем ударная группа американского военно-морского флота оперативно перебрасывается в Средиземное море. А составе группы есть атомный авианосец. Американские истребители и бомбардировщики прибывают в аэропорты Израиля. В ближайшие 72 часа для гражданских перевозчиков небо над Сирией будет закрыто. США предупредили о нанесении ударов по российско-асадовским войскам вместе с коалицией. По неподтвержденным данным российский контингент в Сирии паникует и пытается, как можно быстрее свернуться и свалить подальше. Так же по неподтвержденным датам Асад покидает Сирию, ибо это животное понимает, что его в ближайшие 72 часа будут ликвидировать.

Если Россия откроет ответный огонь по американским военным, то это означает начало Третьей Мировой войны. Может ли ёб…тый нажать на красную кнопку? Может. Но это вряд ли на данный момент. Скорее только мы наконец-то увидим крах режима Асада и подлый побег России из Сирии. Рано или поздно, но точка кипения наступает. Вполне вероятно, что скоро будет взрыв.

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