В домах престарелых, находящихся на неподконтрольной Украине территории находились 3 800 человек. «Мы получали звонки от ветеранской организации Алчевска с сообщениями о случаях смерти от голода. В то время учреждения от нас принимали продукты, стиральные машины, бойлеры. В следующий раз статистику по количеству интернатных жителей мы собирали в феврале 2015 года. Тогда их осталось 3000 – 800 стариков умерли потому, что их кормили раз в день. Тогда только один дом престарелых согласился принять у нас тушенку, бытовые предметы, но позже директора наказала местная власть, и он перестал с нами общаться. Дальше никто не выходил на связь ни с нами, волонтерами, ни с министерством социальной политики», – рассказала директор благотворительной организации «Турбота про літніх в Україні» Галина Полякова в интервью изданию LB.ua.

Сейчас с интернатами для пожилых нет связи. «Мы не знаем, что сейчас происходит с домами престарелых на неподконтрольной территории. Потому что они перестали поддерживать с нами связь», – подчеркнула она.

Полякова уточнила, что изначально в домах-интернатах для пожилых людей находилось 10 тыс. человек. «Когда им предложили эвакуироваться, по информации, которую я получила от Минсоцполитики, выехать согласилось только 28 человек. Вывезти стариков было сложно – они сопротивлялись, не могли по состоянию здоровья, некоторые были дементные – не могли воспринимать реальность. Мы самостоятельно вывозили людей из заминированного Старомихайловского и Макеевского психоневрологических интернатов», – добавила она.

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