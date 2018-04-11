Специалисты считают, что кашалот не смог переварить проглоченный
пластик и скончался от перитонита. Ежегодно в Мировой океан
попадает более 8 тонн пластика Фото: ЕРА Вскрытие
провели эксперты из Центра спасения дикой природы Эль-Валле. В
желудке животного нашли пластиковые пакеты, канистру, а также
веревки и сеть. Специалисты считают, что кашалот не смог
переварить проглоченный пластик. Из-за этого в его желудке
развилась инфекция – перитонит, что и привело к смерти.Когда
обнародовали результаты вскрытия, власти региона Мурсия решили
запустить кампанию по оповещению населения о вреде одноразовых
пластиковых предметов. Издание отмечает, что в Мировой океан
ежегодно выбрасывают более 8 тонн пластика. Если ничего не
изменится, то к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы.
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