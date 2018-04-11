Специалисты считают, что кашалот не смог переварить проглоченный пластик и скончался от перитонита. Ежегодно в Мировой океан попадает более 8 тонн пластика Фото: ЕРА Вскрытие провели эксперты из Центра спасения дикой природы Эль-Валле. В желудке животного нашли пластиковые пакеты, канистру, а также веревки и сеть. Специалисты считают, что кашалот не смог переварить проглоченный пластик. Из-за этого в его желудке развилась инфекция – перитонит, что и привело к смерти.Когда обнародовали результаты вскрытия, власти региона Мурсия решили запустить кампанию по оповещению населения о вреде одноразовых пластиковых предметов. Издание отмечает, что в Мировой океан ежегодно выбрасывают более 8 тонн пластика. Если ничего не изменится, то к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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