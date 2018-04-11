Космическое агентство представило видео с невероятными видами на Луне.

Космический тур – это кадры за 9 лет, сделанные с помощью устройства Lunar Reconnaissance Orbiter.

«Экскурсия посещает ряд интересных мест, выбранных для иллюстрации различных характеристик лунных ландшафтов. Некоторые находятся на ближней стороне и знакомы как профессиональным, так и любительским наблюдателям на Земле, а другие ясно видны только из космоса», — рассказал Эрни Райт, сотрудник студии космической визуализации NASA.

Зрители смогут увидеть посадочную площадку миссии Apollo 17 в Долине Тельца-Литтроу, которая глубже, чем американский Великий Каньон, и часть пути космонавтов, по которому они шли во время трехдневного путешествия на Луну в далеком 1972 году.

Также кадры продемонстрируют нижнюю часть посадочного устройства и луноход, которые остались нетронутыми 46 лет.

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