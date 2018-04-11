|В День космонавтики Поклонская ждёт следователей ГПУ на своём рабочем месте - найдутся ли смельчаки
|11.04.2018 07:05
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Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назначила украинским следователям время для встречи, чтобы ознакомиться c открытым в отношении нее уголовным производством.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в отношении Поклонской, главы Крыма Сергея Аксенова и главы крымского парламента Владимира Константинова.
Следователи подозревают чиновников в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершении действий в составе преступной организации, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, и в других отдельно тяжких преступлениях.
"Публично информирую следственные органы Украины о том, что ознакомить меня лично с материалами уголовного производства можно по известному вам адресу.
Кроме того, 12 апреля готова принять следователя у себя на рабочем месте с 09.00 до 18.00. Боюсь, что таких смелых между приспешников преступной украинской власти не найдется", — сказала Поклонская журналистам.
Она подчеркнула, что узнала о "смелом" решении бывших коллег из ГПУ по направлению в суд уголовного производства для заочного осуждения из источников российских СМИ.
"Как в русской поговорке — "без меня меня женили", — подчеркнула
Поклонская. Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее
международные партнеры не признают присоединение полуострова к
России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был
введен ряд международных санкций.