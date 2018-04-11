|Австралия поддержит силовую операцию США в Сирии
|11.04.2018 07:06
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Австралия поддержит возможный военный удар США по Сирии. Об этом сообщает со ссылкой на брифинг главы МИД государства Джули Бишоп и телеканал ABC.
“Я не намерена комментировать военные действия США, но если США нанесут авиаудар в ответ на применение химоружия против гражданского населения Сирии, то Австралия поддержит любые действия, которые будут взвешенными и пропорциональными”, — сказала глава МИД Австралии в интервью телекомпании .
В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением ядовитых веществ в населенном пункте Дума близко Дамаска.
Как сообщал The Times узнала о требовании Мэй дать больше доказательств химатаки в Сирии.
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