В селе Гать Береговского района Закарпатья полицейские утопили в болоте служебный автомобиль Octavia.

Авария произошла 9 апреля в 15.30. Об этом сообщает отдел коммуникации Закарпатской области,передает со ссылкой на .

Трое сотрудников полиции, которые были в авто, отстранены от работы.

"Позиция полиции в таких случаях является принципиальной, виновные лица будут наказаны. Результаты проверки мы объявим общественности и СМИ", - - отметил начальник ГУНП в Закарпатской области Роман Стефанишин.

Правоохранители открыли уголовное производство.

На опубликованном видео видно, как на загородной трассе патрульный автомобиль мчится на большой скорости. Водитель не справляется с управлением, после чего ударяется в дерево и вылетает в водосточную канаву.

Среди пассажиров авто была женщина-полицейская. Водитель был в неадекватном состоянии, пишет comments.ua.

Все трое пытались скрыться с места происшествия и их задержали местные жители.

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