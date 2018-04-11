|Полицейские утопили служебную машину в болоте
|11.04.2018 07:08
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В селе Гать Береговского района Закарпатья полицейские утопили в болоте служебный автомобиль Octavia.
Авария произошла 9 апреля в 15.30. Об этом сообщает отдел коммуникации Закарпатской области,передает со ссылкой на .
Трое сотрудников полиции, которые были в авто, отстранены от работы.
"Позиция полиции в таких случаях является принципиальной, виновные лица будут наказаны. Результаты проверки мы объявим общественности и СМИ", - - отметил начальник ГУНП в Закарпатской области Роман Стефанишин.
Правоохранители открыли уголовное производство.
На опубликованном видео видно, как на загородной трассе патрульный автомобиль мчится на большой скорости. Водитель не справляется с управлением, после чего ударяется в дерево и вылетает в водосточную канаву.
Среди пассажиров авто была женщина-полицейская. Водитель был в неадекватном состоянии, пишет comments.ua.
Все трое пытались скрыться с места происшествия и их задержали местные жители.