Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил 10 апреля в Париже после встречи с саудовским принцем Мохаммедом бин Салманом.

По словам французского президента, удар может стать ответом Парижа на вероятную химическую атаку, совершенную в сирийском городе Дума.

Макрон заверил, что Франция поддерживает постоянный разговор со своими ближайшими партнерами — США и Великобританией — о дальнейших возможных действиях против сирийского режима. Он также пообещал «в ближайшие дни» сообщить о своем решении.

В то же время, Макрон исключил любые угрозы для союзников Башара Асада, отметив, что его решение будет касаться только «химических объектов». Французский президент ранее отмечал, что рассматривает применение химического оружия как «красную линию» и угрожал военными ударами в ответ на такие действия.

Напомним, гуманитарная организация «Белые каски» сообщила, что в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления джихадистов и повстанцев в регионе. Большинство пострадавших мирных жителей — женщины и дети, отметили активисты. Информацию об атаке подтвердила гуманитарная организация «Союз медицинских организаций помощи Сирии» (UOSSM), по данным которой жертвами стали не менее 150 человек. Председатель UOSSM Ганем Тайяра назвала химатаку «одной из самых ужасных» в истории Сирии.

Предполагаемую химатаку резко осудили США, Германия, Франция и Великобритания. Франция и ряд других стран в связи с этим созвали экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Постпред Франции в ООН Франсуа Делатр во время экстренного заседания Совбеза подчеркнул, что заявление Сирии об уничтожении в 2013 году всех химических запасов было ложью.

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли там же заявила, что США дадут ответ на химическую атаку в Сирии независимо от того, примет Совет безопасности ООН резолюцию, или нет. Ударная группа ВМС США с авианосцем «Гарри Трумэн» выдвинулась в Средиземноморье.

МИД России и сирийское государственное информагентство SANA назвали сообщения об атаке дезинформацией.

10 апреля Совбез ООН собирался, чтобы принять резолюцию по Сирии, но сделать это не удалось.

Отметим, что Украина входит в список стран-участниц Конвенции о запрещении химического оружия (КХО). Ратификация документа состоялась в 1998 году. Из 196 стран, которые могут войти в список, не присоединились к запрету химоружия Египет, Северная Корея, Палестина и Южный Судан.

Дума — это последний город, который удерживает сирийская оппозиция в Восточной Гуте. Он окружен сирийскими войсками, которым также оказывают поддержку российские силы.

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