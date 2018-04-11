Сирия не позволит повторить в стране иракского и ливийского сценария разорения и смены власти, заявил постпред страны при ООН Башар Джаафари.

"Я бы хотел сказать западным странам — ваши угрозы агрессии, маневры, ложь и терроризм никогда не заставят нас, как одного из государств-основателей этой организации, свернуть с пути наших прав и выполнения наших обязательств в соответствии с национальной конституцией и защищать наш суверенитет и территориальную целостность и защищаться от любой агрессии.

Мы никому не позволим — постоянному или непостоянному члену СБ сделать с нами то, что они сделали с Ираком и Ливией", — заявил он на заседании СБ ООН.

В начале выступления представителя Сирии постпреды США, Франции и Великобритании традиционно покинули зал Совета.

"Мы можем видеть их корабли в восточной части Средиземного моря. Они ждали вето, чтобы начать агрессию", — сказал Джаафари по итогам голосования.

"А кто-то встречал описание предполагаемой мотивации Асада для того, чтобы применить химическое оружие?



Если верить нашим западным партнерам, он это делал часто, причём против мирного населения.

Но количество жертв каждый раз называется небольшое. Несколько десятков человек.

То есть эффективность нисколько не выше, чем при обычной бомбардировке.



Зачем подставляться? Какие дивиденды?



Понятно, что для Запада Асад - это чистое беспримесное зло. Но тем не менее.

Какие-то попытки реконструкции его логики использования химического оружия были? Мне не попадались." - Заявил политический аналитик Евгений Минченко.

Во вторник Совет Безопасности ООН рассмотрел два проекта резолюций — американский и российский по учреждению и мандату нового механизма расследования случаев применения химического оружия в Сирии. Предложенный США проект резолюции заблокировала Россия. Российский проект не получил необходимого количества голосов для принятия.

США и ряд других государств ранее заявили, что сирийские власти 5 февраля применили химическое оружие против гражданского населения в Думе (Восточная Гута). МИД Сирии назвал безосновательными обвинения в использовании химоружия и решительно осудил такие заявления.



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