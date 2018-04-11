Председатель и основатель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг, выступая на слушаниях в американском Сенате, пообещал, что социальная сеть Facebook будет всегда доступна для пользователей в бесплатной версии. Об этом сообщает со ссылкой на телеканал CNN.

По словам Цукерберга, в Facebook всегда будет бесплатная версия. Он подчеркнул, что цель компании — помочь соединять людей по всему миру.

“Чтобы это делать, мы считаем, что нам необходимо предлагать услуги, которые все могут позволить, и мы преданы это делать”, — отметил он.

Как сообщал Цукерберг прокомментировал действия РФ в рамках Facebook.

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