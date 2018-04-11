Предложенный РФ документ получил поддержку шести стран, против выступили семь государств

Проект резолюции Российской Федерации о работе нового механизма по расследованию химатак в Сирии не получил в Совете Безопасности ООН необходимых 9 голосов в поддержку и не был принят, передает РИА Новости, информирует svodka.net.

Предложенный РФ документ получил поддержку шести стран, в том числе двух постоянных членов Совета — России и Китая, а также Боливии, Казахстана, Эфиопии и Экваториальной Гвинеи. Две страны — Кувейт и Кот-д’Ивуар воздержались при голосовании. Против документа выступили семь членов Совета.

Голосование состоялось во вторник, вскоре после рассмотрения американского проекта резолюции по учреждению новой миссии, принятие которого заблокировала Россия.

На прошлой неделе появились сообщения о химатаке в сирийском городе Дума, в результате которой погибли не менее 70 человек. Западные страны обвинили в произошедшем режим Башара Асада.

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Власти США объявили, что изучают возможность «военного ответа» на действия правительственных сил. В понедельник Дональд Трамп сказал, что примет решение о мерах против властей САР в ближайшие 48 часов.

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