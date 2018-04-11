В минувшие выходные в на щите памятника "Родина-мать" открыли смотровую площадку на высоте 92 м.

Экскурсия на площадку "Экстрим" длится около 45 мин. и проходит в сопровождении инструктора, передает со ссылкой на .

На первую смотровую площадку на высоте 36,6 м можно добраться лифтом и лестницей. Подняться на самую вершину нужно на двух лифтах, далее - идти металлической лестницей.

Посетителей страхует трос, который крепится на талии.

На смотровую площадку не пустят детей до 12 лет, пьяных, беременных женщин, а также дам на каблуках и в юбках. Экскурсии проводятся с 10.00 до 17.00 ежедневно, но пускать посетителей будут не позднее чем в 16.00.

"Только за минувшие субботу и воскресенье у нас побывало 4 тысячи посетителей", - рассказал генеральный директор Мемориального комплекса "Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" Иван .

Билет стоит 200 грн.

Щит на монументе "Родина - мать" декомунизируют. На нем не будет знаков или украшений.

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