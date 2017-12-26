Предполагается, что обмен состоится по формуле "306 на 74"

"Сегодня я подписал приказ о помиловании тех людей, которых завтра будем менять ", - заявил Захарченко, сообщают сепаратистские СМИ.

Он также добавил, что по предварительным договоренностям процедура обмена пленными состоится в среду в 13:00.

Место проведения обмена пока держится в тайне.

Накануне главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко заявил, что обмен пленными состоится 27 декабря.