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Дарницкий райсуд Киева отклонил ходатайство адвоката Крысина об отводе судьи по делу о пытках на Майдане
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25.06.2018 12:50
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Судья Дарницкого райсуда Киева Любовь Леонтюк продолжила
рассмотрение дела о пытках во время Майдана, фигурантами которого
являются Юрий Крысин и его охранник Сергей Чемес. Крысин участвовал
в заседании по видеосвязи из Лукьяновского СИЗО Фото: Наталия Двали
/ Gordonua.com Рассмотрение этого ходатайство было назначено на
10.00. Оно началось с опозданием. Сам Василенко на заседание не
явился, уведомив суд, что просит не рассматривать этот вопрос без
него. Прокурор Юлия Малашич, представляющая в процессе сторону
обвинения, подчеркнула, что неявка и саботаж заседаний со стороны
защиты Крысина стала систематической. Она убеждена, что адвокаты
пытаются затянуть рассмотрение дела о пытках.Крысин участвовал в
заседании по видеосвязи из Лукьяновского СИЗО. Сначала он заявил,
что не получил памятку о своих правах и обязанностях. В связи с
этим суд объявил 10-минутный перерыв, чтобы он ознакомился с
соответствующим документом. После возобновления заседания
обвиняемый сказал, что у него "не было времени читать". Крысин
затем отказался участвовать в заседании и заявил о нарушении его
прав.Позже судья Леонтюк продолжила рассмотрение дела о пытках.
Заседание было назначено на 13.00. Крысин отказался выходить из
камеры. По словам прокурора, обвиняемый потребовал, чтобы его
посетил врач. К нему вызвали медработника СИЗО. Судья объявила
технический перерыв.Дело о пытках во время Майдана и
противодействии мирным собраниям рассматривает Дарницкий суд. В
рамках этого процесса 29 марта 2018 года Крысину избрали меру
пресечения в виде содержания под стражей, 24 мая
ее продлили еще на 60 суток – до 20 июля включительно.
Потерпевшими по этому делу признаны три
человека: видеооператор Владислав Иваненко, а также мать
журналиста Вячеслава Веремия Екатерина Веремий и его жена Светлана
Кирилаш.Дело включает в себя три эпизода.Первый случай
касается событий 21 января 2014 года, когда видеооператора Иваненко
похитили на станции метро "Петровка" (сейчас "Почайна") в Киеве
после столкновения между титушками и Автомайданом. Видеооператора
отвезли в палаточный лагерь титушек возле метро "Бориспольская" и
пытали. Когда выяснилось, что Иваненко к Автомайдану отношения не
имеет, его отпустили.Крысину в данном эпизоде инкриминируют помощь
в похищении и пытках Иваненко, так как он предоставил для этого
свою группу титушек и обещал им вознаграждение. Чемесу
инкриминируют то же самое, так как он охранял потерпевшего и
координировал по телефону свои действия с Крысиным, который, по
данным следствия, с 10-го по 22 января 2014 года отдыхал на
Мальдивах.Второй случай касается нападения титушек на баррикады
активистов на улице Прорезная в Киеве 18 февраля 2014 года с
использованием самодельных взрывных устройств. По этому эпизоду
Чемесу и Крысину инкриминируют хулиганство и незаконное
препятствование проведению митинга.Третий случай
касается убийства журналиста Вячеслава Веремия в
ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. В этом эпизоде
обвиняемым является только Чемес. Именно он, согласно данным
следствия, сбил с ног Веремия и держал его, пока другие титушки во
главе с Крысиным избивали журналиста. В этом эпизоде потерпевшими
признаны мать убитого Екатерина Веремий и его вдова Кирилаш.Крысин
является также фигурантом дела об убийстве Веремия. 13
июня Апелляционный суд Киева сменил условный срок для
него по этому делу на пять лет лишения свободы.
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