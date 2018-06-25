Судья Дарницкого райсуда Киева Любовь Леонтюк продолжила рассмотрение дела о пытках во время Майдана, фигурантами которого являются Юрий Крысин и его охранник Сергей Чемес. Крысин участвовал в заседании по видеосвязи из Лукьяновского СИЗО Фото: Наталия Двали / Gordonua.com Рассмотрение этого ходатайство было назначено на 10.00. Оно началось с опозданием. Сам Василенко на заседание не явился, уведомив суд, что просит не рассматривать этот вопрос без него. Прокурор Юлия Малашич, представляющая в процессе сторону обвинения, подчеркнула, что неявка и саботаж заседаний со стороны защиты Крысина стала систематической. Она убеждена, что адвокаты пытаются затянуть рассмотрение дела о пытках.Крысин участвовал в заседании по видеосвязи из Лукьяновского СИЗО. Сначала он заявил, что не получил памятку о своих правах и обязанностях. В связи с этим суд объявил 10-минутный перерыв, чтобы он ознакомился с соответствующим документом. После возобновления заседания обвиняемый сказал, что у него "не было времени читать". Крысин затем отказался участвовать в заседании и заявил о нарушении его прав.Позже судья Леонтюк продолжила рассмотрение дела о пытках. Заседание было назначено на 13.00. Крысин отказался выходить из камеры. По словам прокурора, обвиняемый потребовал, чтобы его посетил врач. К нему вызвали медработника СИЗО. Судья объявила технический перерыв.Дело о пытках во время Майдана и противодействии мирным собраниям рассматривает Дарницкий суд. В рамках этого процесса 29 марта 2018 года Крысину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, 24 мая ее продлили еще на 60 суток – до 20 июля включительно. Потерпевшими по этому делу признаны три человека: видеооператор Владислав Иваненко, а также мать журналиста Вячеслава Веремия Екатерина Веремий и его жена Светлана Кирилаш.Дело включает в себя три эпизода.Первый случай касается событий 21 января 2014 года, когда видеооператора Иваненко похитили на станции метро "Петровка" (сейчас "Почайна") в Киеве после столкновения между титушками и Автомайданом. Видеооператора отвезли в палаточный лагерь титушек возле метро "Бориспольская" и пытали. Когда выяснилось, что Иваненко к Автомайдану отношения не имеет, его отпустили.Крысину в данном эпизоде инкриминируют помощь в похищении и пытках Иваненко, так как он предоставил для этого свою группу титушек и обещал им вознаграждение. Чемесу инкриминируют то же самое, так как он охранял потерпевшего и координировал по телефону свои действия с Крысиным, который, по данным следствия, с 10-го по 22 января 2014 года отдыхал на Мальдивах.Второй случай касается нападения титушек на баррикады активистов на улице Прорезная в Киеве 18 февраля 2014 года с использованием самодельных взрывных устройств. По этому эпизоду Чемесу и Крысину инкриминируют хулиганство и незаконное препятствование проведению митинга.Третий случай касается убийства журналиста Вячеслава Веремия в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. В этом эпизоде обвиняемым является только Чемес. Именно он, согласно данным следствия, сбил с ног Веремия и держал его, пока другие титушки во главе с Крысиным избивали журналиста. В этом эпизоде потерпевшими признаны мать убитого Екатерина Веремий и его вдова Кирилаш.Крысин является также фигурантом дела об убийстве Веремия. 13 июня Апелляционный суд Киева сменил условный срок для него по этому делу на пять лет лишения свободы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки его пытках крысин что дела Теги: евромайдан