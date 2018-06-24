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Станислав Говорухин снимал только то, что ему было по-настоящему
интересно Вчера в подмосковном санатории «Барвиха» после
продолжительной болезни, с которой он, воин
по жизни, боролся до самого конца, умер Станислав
Говорухин. Режиссер, сценарист, публицист, актер, альпинист,
художник, общественный деятель, политик. А если говорить
в целом, это была яркая, крупная, масштабная личность,
повлиявшая не только на художественные,
но и на общественно-политические процессы, которые
происходили в стране в последние
десятилетия.Не самый знаменитый режиссер из Одессы,
приехавший покорять Москву, он обрел широкую известность
на волне перестроечных процессов. Его статьи в газетах,
документальные фильмы «Россия, которую мы потеряли»
и «Так жить нельзя» стали знаменем и символом тех бурных
лет. Люди стояли в очередях, жгли костры, чтобы после долгих
лет цензуры и застоя услышать с экрана долго скрываемую
правду о нашей жизни. Закономерно, что Говорухин, никогда
не состоявший в КПСС, стал в то время одним
из лидеров вновь образованной Демократической партии
России.Но его очарование демократией, во всяком случае
в ее российском варианте, было недолгим. Говорухин быстро
разочаровался в Ельцине, примкнул к Зюганову, потом
охладел и к нему. Позже восхищался Лужковым
и Примаковым, воевал с Путиным, в 2000 году пробовал
сам баллотироваться в президенты, но набрал только лишь
0,44% голосов избирателей. В 2005 году, еще раз
пересмотрев свои взгляды, вступил в партию «Единая Россия»
и с тех пор стал последовательным сторонником Путина,
главой его предвыборного штаба и председателем Общероссийского
народного фронта. В последние годы был председателем думского
комитета по культуре.Его политические метания у многих
вызывали и вызывают нескрываемую иронию. Иначе трактует
личность Говорухина его коллега, кинорежиссер Сергей Соловьев.
В одном из наших интервью он так обрисовал своего
многолетнего (еще со времен ВГИКа) друга: «Станислав
Сергеевич, конечно, человек уникальный. Его часто не понимают.
Очень часто поругивают и просто в открытую ругают. Его
это никогда не волновало. Я не могу припомнить
ни одной ситуации, в которой Говорухин поступал так или
иначе только потому, что хотел кому-то понравиться. Вот чего
не было, того не было. Он всегда поступал так, как
считал нужным поступить, и говорил то, что считал нужным
сказать. И единственный, кому он хотел и хочет
понравиться, — это внутреннему себе».Добавлю от себя, что
такой была позиция Станислава Сергеевича и в искусстве.
Он никогда не снимал кино на потребу власти или
обывателям, делал только то, что ему самому было по-настоящему
интересно. И в итоге это становилось интересно миллионам.
А такие фильмы, как «Вертикаль», «Десять негритят»,
«Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину», «Место встречи
изменить нельзя», «Артистка», «Не хлебом единым», «Конец
прекрасной эпохи» стали нашим общим духовным богатством.
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