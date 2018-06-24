Станислав Говорухин снимал только то, что ему было по-настоящему интересно Вчера в подмосковном санатории «Барвиха» после продолжительной болезни, с которой он, воин по жизни, боролся до самого конца, умер Станислав Говорухин. Режиссер, сценарист, публицист, актер, альпинист, художник, общественный деятель, политик. А если говорить в целом, это была яркая, крупная, масштабная личность, повлиявшая не только на художественные, но и на общественно-политические процессы, которые происходили в стране в последние десятилетия.Не самый знаменитый режиссер из Одессы, приехавший покорять Москву, он обрел широкую известность на волне перестроечных процессов. Его статьи в газетах, документальные фильмы «Россия, которую мы потеряли» и «Так жить нельзя» стали знаменем и символом тех бурных лет. Люди стояли в очередях, жгли костры, чтобы после долгих лет цензуры и застоя услышать с экрана долго скрываемую правду о нашей жизни. Закономерно, что Говорухин, никогда не состоявший в КПСС, стал в то время одним из лидеров вновь образованной Демократической партии России.Но его очарование демократией, во всяком случае в ее российском варианте, было недолгим. Говорухин быстро разочаровался в Ельцине, примкнул к Зюганову, потом охладел и к нему. Позже восхищался Лужковым и Примаковым, воевал с Путиным, в 2000 году пробовал сам баллотироваться в президенты, но набрал только лишь 0,44% голосов избирателей. В 2005 году, еще раз пересмотрев свои взгляды, вступил в партию «Единая Россия» и с тех пор стал последовательным сторонником Путина, главой его предвыборного штаба и председателем Общероссийского народного фронта. В последние годы был председателем думского комитета по культуре.Его политические метания у многих вызывали и вызывают нескрываемую иронию. Иначе трактует личность Говорухина его коллега, кинорежиссер Сергей Соловьев. В одном из наших интервью он так обрисовал своего многолетнего (еще со времен ВГИКа) друга: «Станислав Сергеевич, конечно, человек уникальный. Его часто не понимают. Очень часто поругивают и просто в открытую ругают. Его это никогда не волновало. Я не могу припомнить ни одной ситуации, в которой Говорухин поступал так или иначе только потому, что хотел кому-то понравиться. Вот чего не было, того не было. Он всегда поступал так, как считал нужным поступить, и говорил то, что считал нужным сказать. И единственный, кому он хотел и хочет понравиться, — это внутреннему себе».Добавлю от себя, что такой была позиция Станислава Сергеевича и в искусстве. Он никогда не снимал кино на потребу власти или обывателям, делал только то, что ему самому было по-настоящему интересно. И в итоге это становилось интересно миллионам. А такие фильмы, как «Вертикаль», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину», «Место встречи изменить нельзя», «Артистка», «Не хлебом единым», «Конец прекрасной эпохи» стали нашим общим духовным богатством. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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