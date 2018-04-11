Более 80 человек погибли в Индонезии от отравления контрафактным алкоголем за последний месяц, число погибших только за последние сутки составило более 20 человек. Об этом сообщил во вторник официальный представитель индонезийской полиции Сетио Васисто, передает агентство Bloomberg.

По словам представителя полиции, в наибольшей степени от волны отравлений поддельным спиртным пострадала провинция Западная Ява, где умерли более 50 человек. В столице страны Джакарте скончался 31 человек.

По словам медиков, отравившиеся поддельным спиртным пациенты поступают с затрудненным дыханием, помутнением сознания и нарушениями зрения. В государственную клинику в одном из пригородов Бандунга, столицы Западной Явы, имеющую лишь 19 коек, за последний месяц поступили 93 человека с подобным отравлением. Пациентов приходится отправлять в другие больницы.

Полиция не нашла доказательств тому, что за массовым отравлением населения стоит один тайный производитель. Полиция Западной Явы сообщила, что арестовала семь человек, подозреваемых в производстве и продаже контрафактного спиртного, но никакой связи между ними не было выявлено.

Производство контрафактного алкоголя является распространенным нелегальным бизнесом в Индонезии, где действуют высокие налоги на спиртное, введенные под давлением консервативных мусульманских кругов. Причиной отравления является ядовиты метанол, который вырабатывается как побочный продукт изготовления поддельного алкоголя, отмечает Блумберг. Иногда жертвами становятся иностранцы. Некоторые правительства предупреждают туристов, отправляющихся на индонезийские острова Бали и Ломбок, быть осторожными с местными спиртными напитками.

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