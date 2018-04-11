Обломки вертолета Ми-8 разбросаны на месте катастрофы в радиусе 1 км

Как сообщает Интерфакс , вертолет, выполнявший учебно-тренировочный полет, совершил жесткую посадку на пустыре. При ударе о землю вертолет разлетелся на части и загорелся. Места здания и сооружения при аварии затронуты были.

Обломки вертолета Ми-8 разбросаны на месте катастрофы в радиусе 1 км, место происшествия оцеплено, проводятся поисковые работы.

По факту аварии вертолета следом РФ возбудил уголовное дело. Среди возможных причин инцидента рассматриваются неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность и ошибка пилота.