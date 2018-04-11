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В российском Хабаровске разбился вертолет, погибли шесть человек
11.04.2018 07:28
В российском Хабаровске разбился вертолет, погибли шесть человек
Обломки вертолета Ми-8 разбросаны на месте катастрофы в радиусе 1 км
В российском городе Хабаровск разбился вертолет Ми-8, в результате чего погибли шесть человек.
В российском Хабаровске разбился вертолет, погибли шесть человек Фото: hromadske.tv

Как сообщает Интерфакс , вертолет, выполнявший учебно-тренировочный полет, совершил жесткую посадку на пустыре. При ударе о землю вертолет разлетелся на части и загорелся. Места здания и сооружения при аварии затронуты были.

Обломки вертолета Ми-8 разбросаны на месте катастрофы в радиусе 1 км, место происшествия оцеплено, проводятся поисковые работы.

По факту аварии вертолета следом РФ возбудил уголовное дело. Среди возможных причин инцидента рассматриваются неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность и ошибка пилота.

Напомним, в аргентинской провинции Ла-Пампа во время аварии легкомоторного самолета погибли пять человек .

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