|В российском Хабаровске разбился вертолет, погибли шесть человек
|11.04.2018 07:28
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Обломки вертолета Ми-8 разбросаны на месте катастрофы в радиусе 1 кмВ российском городе Хабаровск разбился вертолет Ми-8, в результате чего погибли шесть человек.
Фото: hromadske.tv
Как сообщает Интерфакс , вертолет, выполнявший учебно-тренировочный полет, совершил жесткую посадку на пустыре. При ударе о землю вертолет разлетелся на части и загорелся. Места здания и сооружения при аварии затронуты были.
Обломки вертолета Ми-8 разбросаны на месте катастрофы в радиусе 1 км, место происшествия оцеплено, проводятся поисковые работы.
По факту аварии вертолета следом РФ возбудил уголовное дело. Среди возможных причин инцидента рассматриваются неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность и ошибка пилота.
Напомним, в аргентинской провинции Ла-Пампа во время аварии легкомоторного самолета погибли пять человек .
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